Про це повідомляє пресслужба обраного президента Байдена.

Ентоні Бернал – старший радник доктора Джилл Байден, дружини президента

Ентоні Бернал був заступником керівника кампанії і керівником апарату доктора Джилл Байден в кампанії Байдена-Гарріс. Бернал більше десяти років був довіреним радником і помічником сім’ї Байденів.

Він пропрацював 8 років в адміністрації Обами-Байдена на декількох керівних посадах, в тому числі в якості директора з планування та директора по поїздкам доктора Байден, а також на посаді спеціального помічника президента і заступника голови адміністрації доктора Байден.

Бернал почав свою кар’єру на державній службі в Білому домі при президенті Біллі Клінтоні і віце-президентові Елові Горі.

Після виборів 2000 року Бернал обіймав низку постів поза урядом, включаючи роботу з міжнародних зв’язків в компанії Coca-Cola і AARP, а також в якості директора фінансового управління Демократичного національного комітету з’їзду і керівника апарату Фонду розвитку терапії ALS.

Бернал закінчив Техаський університет в Ель-Пасо і навчався в Карлтон-коледжі.

Майк Донілон – старший радник президента

Майк Донілон займав посаду головного стратега кампанії Байдена-Гарріс, де він відповідав за комунікації, телевізійну рекламу, складання промов, опитування і дослідження. Раніше Донілон працював радником віце-президента Байдена. Донілон брав участь в шести президентських кампаніях в США, на його рахунку більше 25 перемог в кампаніях Сенату, губернаторів, Палати представників США і мерів США. Раніше він працював керуючим директором Інституту Байдена і доцентом в Університеті Делавера. Донілон народився в Род-Айленді і закінчив Джорджтаунський університет і Юридичний центр Джорджтаунського університету.

Рон Клейн – глава адміністрації Білого дому

Рон Клейн був керівником апарату обраного президента, коли він став віце-президентом (2009-11 рр.); головний радник судового комітету сенату під час перебування обраного президента як голови комітету (1989-1992 роки); і радник з питань політики в штаті судового комітету (1986-1987 роки). Клейн також працював радником під час президентських кампаній обраного президента Байдена в 1988 і 2008 роках.

Клейн був виконавчим віце-президентом і генеральним радником Revolution LLC. У 2005 році, до приходу в Revolution, Клейн чотири роки пропрацював партнером і головою національної групи практики в O’Melveny & Myers.

Клейн працював на президентів Обаму і Клінтона, а також на кандидатів в президенти від демократів Ела Гора, Джона Керрі, Хілларі Клінтон і Джо Байдена. Рон Клейн з відзнакою закінчив Гарвардський юридичний факультет, був редактором Harvard Law Review.

Джен О’Меллі Діллон – заступник начальника штабу

Джен О’Меллі Діллон працювала менеджером кампанії Байдена-Харріс. Ветеран семи президентських кампаній, О’Меллі Діллон займала керівні посади в кампаніях на всіх рівнях – від виборів до сенату штату і мерів до виборчих кампаній в Конгрес, губернаторів.

Джен була партнером-засновником компанії Precision Strategies, що займається комунікаціями, цифровими технологіями і націлених на дані. Займала посади заступника керівника кампанії з переобрання президента Обами в 2012 році.

О’Меллі Діллон випускниця Університету Тафтса і мама трьох маленьких дітей.

Дана Ремус – радник Білого дому

Дана Ремус працювала головним юрисконсультом кампанії Байдена-Харріс. До цього вона була головним юрисконсультом Фонду Обами.

Під час президентства Обами-Байдена Дана Ремус була заступником помічника президента і заступником радника з етики. Раніше вона працювала професором права в Школі права Університету Північної Кароліни, де спеціалізувалася на правову та судову етику.

Ремус народилася в Нью-Гемпширі і закінчила Гарвардський коледж і юридичний факультет Єльського університету.

Джулісса Рейносо Панталеон – голова штабу доктора Джилл Байден

Джулісса Рейносо Панталеон – партнер юридичної фірми Winston & Strawn. Під час адміністрації Обами-Байдена Рейносо працювала послом США в Уругваї та заступником помічника державного секретаря по Західній півкулі в Державному департаменті США, де вона розробила комплексні стратегії забезпечення безпеки та верховенства закону для Центральної Америки і Карибського басейну. Рейносо входить до ради директорів кількох некомерційних і правозахисних організацій, а також була викладачем Колумбійської школи права і Колумбійської школи міжнародних та громадських відносин.

Рейносо народилася в Домініканській Республіці, емігрувала до Сполучених Штатів у віці семи років і виросла в Бронксі, Нью-Йорк. Закінчила Гарвардський університет, Кембриджський університет і юридичний факультет Колумбійського університету.

Стів Ріккетті – радник президента

Стів Ріккетті був головою кампанії Байдена-Харріс. Протягом десятиліть своєї державної служби Ріккетті займав керівні посади в Білому домі, в тому числі в якості помічника президента і керівника апарату віце-президента Байдена, помічника президента і заступника глави адміністрації президента Білла Клінтона.

До приходу в адміністрацію Обами-Байдена в 2009 році Ріккетті був засновником і президентом незалежної фірми зі зв’язків з урядом і політичного консультування. До приєднання до кампанії Байдена-Харріс Ріккетті був керуючим директором Penn Biden Center. Ріккетті народився в Огайо і закінчив університет Майамі і юридичний факультет Університету Джорджа Мейсона.

Седрік Ричмонд – старший радник президента і директор Управління по роботі з громадськістю Білого дому

Конгресмен Седрік Річмонд був національним співголовою кампанії Байдена-Харріс і в даний час є співголовою перехідної команди Байдена-Харріс. З 2011 року Річмонд представляє 2-й виборчий округ Луїзіани в Палаті представників США. Під час свого перебування в Конгресі Річмонд працював в комітеті Палати представників з питань внутрішньої безпеки, судовому комітеті Палати представників, помічником Демократичної партії Палати представників, членом Нової демократичної коаліції, головою групи чорношкірих в Конгресі і, останнім часом, голова Фонду чорношкірих членів Конгресу.

Річмонд народився і виріс в Новому Орлеані, закінчив Морхаус-коледж і юридичний факультет Тулейнского університету.

Джулі Родрігес – директор Управління по міжурядовим питань Білого дому

Джулі Чавес Родрігес працювала заступником менеджера в кампанії Байдена-Харріс. До цього вона була політичним директором і керівником штабу президентської кампанії тодішнього сенатора Камали Харріс. До приходу в Білий дім Родрігес працювала директором з працевлаштування молоді в Міністерстві внутрішніх справ і заступником прес-секретаря колишнього міністра внутрішніх справ Кена Салазара.

Джулі Родрігес випускниця Каліфорнійського університету в Берклі.

Енні Томазіні – директор з експлуатації Овального кабінету

Анни Томазіні є главою адміністрації обраного президента Байдена, де вона забезпечує виконання повсякденних справ і дає стратегічні поради обраному президенту. Томазіні більше десяти років працювала з сім’єю Байденом на кількох посадах, в тому числі в якості заступника прес-секретаря віце-президента Байдена і прес-секретаря сенатора Байдена, коли він був головою сенатського комітету з міжнародних відносин.

Вона почала свою кар’єру в Rasky Partners Inc, однієї з найбільших фірм зі зв’язків з громадськістю в Новій Англії. Томазіні також входить до некомерційного рада директорів Дорчестерского клубу хлопчиків і дівчаток. Томазіні народилася в Массачусетсі і закінчила Бостонський університет.