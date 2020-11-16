Про це повідомляє CNN.

Згідно з новими даними CNN, 46% членів команди перехідного періоду – кольорові. Більшість з них – 52% – складають жінки. Також жінки складають 53% старшого персоналу.

Нові цифри різноманітності з’являються в зв’язку з тим, що Байден має намір оголосити про вибори в кабінет міністрів і старших посадових осіб Білого дому в найближчі тижні – це одна з перших перевірок його передвиборчої обіцянки побудувати адміністрацію, яка буде “виглядати, як Америка”.

Перший важливий крок Байдена до різноманітності в його адміністрації був зроблений, коли він вибрав Камалу Гарріс, темношкіру жінку з Південної Азії, своїм віцепрезидентом. Також його першою кадровою заявою був вибір білої людини і давнього радника – Рона Клейна – главою адміністрації Білого дому.

Різноманітність перехідної команди поширюється і на її консультативну раду з коронавірусу, в якій 43% складають кольорові люди, а 52% – жінки. Згідно з даними, дев’ять з 13 членів – кольорові, а п’ять з них – жінки.

Минулого тижня перехідна група оголосила про свої групи з аналізу агентства, незважаючи на те, що Адміністрація загальних служб ще не визнала Байдена переможцем виборів.

Команди налічують близько 500 осіб, більше половини з яких – жінки. За словами представника команди перехідного періоду, близько 40% складають спільноти, історично недопредставлені в федеральному уряді, в які входять кольорові, люди, що ідентифікують себе як ЛГБТК+, і люди з обмеженими можливостями.

Дані про різноманітність відображають результати президентської кампанії Байдена – у вересні було заявлено, що 46% штатних співробітників і 40% вищого керівництва були кольоровими. Згідно переходу, жінки склали більшу частку в кампанії Байдена – 59% – ніж нинішній склад перехідної команди.

Офіційний представник перехідного періоду сказав, що команда щотижня надає оновлену інформацію своєму керівництву, щоб відслідковувати прогрес, досягнутий в її розмаїтті.

Байден неодноразово обіцяв, що забезпечення різноманітності в його адміністрації і його кабінеті буде головним пріоритетом.

“Моя адміністрація буде виглядати, як Америка, а не тільки мої співробітники. Адміністрація від віцепрезидента до членів кабінету і основних осіб в Білому домі і суді. Це буде віддзеркаленням того, ким ми є як нація”, – сказав він під час червневих зборів в міській ратуші, присвячених питанням, пов’язаним з громадами американців азіатського походження і жителів островів Тихого океану.