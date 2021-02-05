Президент США Джо Байден заявив, що "Америка повернулася", і оголосив про важливі зміни у зовнішній політиці.

Про це пише CNN.

Заява Байдена в Держдепартаменті була лише однією із значних змін, які, за його словами, він внесе в зовнішню політику США, включаючи заморожування передислокації військ з Німеччини, підвищення ліміту на в’їзд біженців в США і підтвердження підтримки США прав ЛГБТ в усьому світі.

Закликаючи до взаємодії зі світом, Байден наголосив, що глобальні виклики часу, в тому числі необхідність протистояти “наступаючому авторитаризму”, “будуть вирішені тільки країнами, які працюють разом”.

“Ми не можемо зробити це поодинці … Ми повинні почати з дипломатії, заснованої на найзаповітніших демократичних цінностях Америки. Захист свободи. Відстоювання можливостей. Відстоювання універсальних прав. Повага верховенства закону. І ставлення до кожної людини з гідністю”, – сказав він.

Водночас, президент США визнав загрозу цим цінностям і глобальному авторитету США в результаті спроби штурму Капітолія.

“Хоча багато з цих цінностей в останні роки зазнали сильного тиску, а за останні кілька тижнів вони навіть виявилися на грані, американський народ збирається вийти з цього більш рішучим і краще підготовленим, щоб об’єднати світ для захисту демократії, тому що ми самі за це боролися”, – додав він.

Зміни у зовнішній політиці

Байден оголосив, що США припиняє будь-яку американську підтримку наступальних операцій під час війни в Ємені, включаючи продаж зброї.

Він сказав, що конфлікт – це “війна, яка привела до гуманітарної і стратегічної катастрофі”, але він також дав зрозуміти, що США будуть “продовжувати допомагати і підтримувати Саудівську Аравію”.

Також президент США оголосив про свій намір збільшити кількість біженців, що приймаються в Сполучені Штати після багатьох років історичного мінімуму при адміністрації Трампа.

Байден планує зміцнити лідерство США в питаннях ЛГБТ і зробити це на міжнародному рівні.

Президент США особливо підкреслював необхідність відновлення моральних устоїв Америки після чотирьох років правління президента, який відкидав традиційні союзи і все більш зневажав демократичні норми.

Байден вітав угоду про продовження нового договору про стратегічні наступальні озброєння з Росією, щоб зберегти єдину угоду з ядерних озброєнь, що залишилася між ними, але також розкритикував Росію за переслідування опозиціонера Олексія Навального.

“Він повинен бути звільнений негайно і без будь-яких умов”, – сказав він.

Водночас, про Китай президент США говорив тільки в загальних рисах, заявивши, що США будуть протистояти “економічним зловживанням Пекіна, протидіяти його агресивним примусовим діям, щоб відбити напад Китаю на права людини і інтелектуальну власність”.