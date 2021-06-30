Президент США Джо Байден виклав Конгресу свою аргументацію в зв'язку з нанесенням двома днями раніше авіаудару по підтримуваним Іраном ополченцям в Сирії.

Про це йдеться в листі, опублікованому на сайті Білого дому.

“За моєю вказівкою 27 червня 2021 року сили США завдали точкові удари по об’єктах в двох точках Сирії і одному пункті в Іраку, недалеко від іраксько-сирійського кордону. Ці об’єкти використовувалися підтримуваними Іраном групами ополченців, які були причетні до серії безпілотних літальних апаратів (БПЛА) і ракетних обстрілів персоналу і об’єктів Сполучених Штатів в Іраку”, – йдеться в листі.

Зазначається, що ці напади ополченців почастішали в останні місяці, в результаті чого були поранені або поставлені під загрозу життя та здоров’я працівників Сполучених Штатів.

“Я керував нанесенням ударів 27 червня, щоб захистити безпеку нашого персоналу, послабити і зірвати триваючу серію нападів на Сполучені Штати і наших партнерів, а також утримати Ісламську Республіку Іран і підтримувані Іраном групи ополченців від проведення або підтримки подальших нападів на персонал і об’єкти Сполучених Штатів. На підтримку цих цілей були нанесені точкові удари по об’єктах, що використовуються групами, які беруть участь в цих триваючих атаках, для зберігання зброї, командування, матеріально-технічного забезпечення і операцій з БПЛА”, – пояснив Байден.