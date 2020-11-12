Обраний президент США Джо Байден провів телефонні розмови з лідерами Австралії, Японії і Південної Кореї.

Про це повідомляє пресслужба перехідного офісу Байдена.

Всі сторони висловили свою рішучість зміцнювати двосторонні зв’язки, а також вирішувати глобальні проблеми, такі як пандемія коронавірусу та зміна клімату.

Бесіда з прем’єр-міністром Австралії Скоттом Моррісоном

Обраний президент подякував прем’єр-міністру Моррісону за його привітання і висловив прихильність зміцненню американо-австралійського альянсу.

Байден заявив, що з нетерпінням чекає тісної співпраці з прем’єр-міністром у вирішенні багатьох спільних проблем, включаючи стримування пандемії COVID-19 і захист від майбутніх глобальних загроз здоров’ю; протидія зміні клімату; створення основи для відновлення світової економіки; зміцнення демократії та підтримка безпечного і процвітаючого Індо-Тихоокеанського регіону.

Бесіда з прем’єр-міністром Японії Йосіхіде Суґа

Байден подякував прем’єр-міністру Сузі за його привітання.

Обраний президент висловив свою глибоку прихильність захисту Японії і зобов’язанням США за статтею V. Сторони обговорили необхідність співпраці щодо боротьби з COVID-19 і початку відновлення світової економіки. Байден і Суґа також домовилися разом направляти сили на боротьбу зі змінами клімату.

Бесіда з президентом Республіки Корея Мун Чже Ін

У бесіді з лідером Південної Кореї Байден також наголосив на важливості зміцнення взаємин між США і Південною Кореєю.

Обраний президент високо оцінив тверді кроки президента Муна в боротьбі з COVID-19, а також зазначив прихильність до співробітництва в боротьбі з пандемією, зміцненні глобальної безпеки в області охорони здоров’я.

Байден сподівається на тісну співпрацю з президентом Муном щодо інших загальних проблем, від Північної Кореї до зміни клімату.