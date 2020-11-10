Лідери Великої Британії, Німеччини та Франції зателефонували Джо Байдену, аби привітати його з перемогою на виборах президента США. Привітав і турецький лідер.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, чимало світових лідерів та керівників міжнародних альянсів привітали Джо Байдена з перемогою в перші години після того, як 7 листопада стало відомо, що він випередив Дональда Трампа в Пенсильванії та отримав необхідну для обрання кількість голосів виборників.

Проте ввечері вівторка деякі лідери вирішили привітати Байдена особисто. Зокрема, прем’єр-міністр Великої Британії повідомив, що мав розмову з новообраним лідером.

“Я щойно розмовляв з Байденом, аби привітати його з обранням. Я з нетерпінням чекаю зміцнення партнерства між нашими країнами та співпраці з ним над нашими спільними пріоритетами — від боротьби зі зміною клімату, до сприяння демократії та кращого відбудовування після пандемії”, — написав він.

Також Байден мав розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

“Канцлер Ангела Меркель сьогодні поспілкувалася з обраним президентом США Джо Байденом. Вона привітала його та новообрану віцепрезидентку Камалу Гарріс з перемогою на виборах. Канцлер висловила побажання тісної та довірливої співпраці в майбутньому. Канцлер та обраний президент погодились, що трансатлантична співпраця має велике значення з огляду на безліч глобальних викликів”, — повідомив речник федерального уряду Штеффен Зайберт.

ЗМІ повідомляють, що у Байдена вже відбулася розмова і з президентом Франції Еммануелем Макроном, проте пресслужба президента і сам французький лідер про це наразі не інформували. Ще 7 листопада Макрон привітав Байдена у Twitter.

Також офіційні привітання надійшли від турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана. Його оприлюднили на сайті глави держави.

“Я сподіваюся, результати виборів будуть корисними для доброзичливого та союзного народу Сполучених Штатів Америки. Як ми вже неодноразово обговорювали під час вашого віцепрезидентства, відносини Туреччини та США мають стратегічний характер, міцну основу. Сьогодні проблеми, з якими ми стикаємось на глобальному та регіональному рівні, вимагають від нас подальшого розвитку та зміцнення цих відносин на основі спільних інтересів та цінностей. Я повторюю нашу рішучість тісно співпрацювати з адміністрацією США у цьому напрямку в майбутньому, і я вірю, що міцна співпраця та союз між нашими країнами і надалі сприятиме світовому миру, як це було до сьогодні. Я вітаю вас з успіхом на виборах та висловлюю щирі побажання миру та процвітання народу Сполучених Штатів”, — написав Ердоган.