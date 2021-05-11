Президент США Джо Байден повідомив про те, що за три місяці понад мільйон американців скористалися правом на доступне медичне страхування, вартість якого знизилася на майже 90%, до 50 доларів на людину.

Про це він повідомив журналістам під час брифінгу.

В США громадяни отримують медичну страховку в залежності від місця роботи. Федеральні службовці мають хороше страхування, а малий бізнес не завжди має змогу забезпечити страхуванням найманих працівників. Якщо людина працює неповний робочий день (менш як 40 год на тиждень), то роботодавець, як правило, не пропонує страхування. Придбати страховий медичний пакет самостійно – надто дорого.

Американці, які не мають мінімального сімейного доходу, мають право на Medicaid. Це повністю безкоштовне медичне обслуговування.

Одна більшість, середній клас, повинні мати страхування, інакше платитимуть штраф.

Коли Байден став президентом США, то запропонував знизити вартість страхування для працівників, яким роботодавці не забезпечують його, а також – самозайнятим громадянам.

За три місяці таку страховку оформили та отримали понад мільйон американців. Для цього потрібно було зайти на сайт HealthCare.gov, внести дані стосовно річного доходу, додаткового заробітку, об’єктів, які знаходяться у власності, а також – стосовно хронічних хвороб. Портал пропонував оформити страховку відповідно до отриманої інформації. Загалом, вартість страховок знизилася на 90% і складала близько 50 доларів для людини.

“15 лютого моя адміністрація відкрила портал HealthCare.gov, щоб надати всім американцям можливість оформити медичну страховку… Минуло менш як три місяці, і я радий повідомити, що мільйон американців скористалися цією можливістю”, – повідомив Байден.

Оформити таку страховку можна до 15 серпня.