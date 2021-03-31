Президент США Джо Байден став першим в історії США національним лідером, який випустив прокламацію в День трансгендерів, 31 березня.

Про це сказано на сайті Білого дому.

На сайті президентської адміністрації опублікували прокламацію Байдена, що визнає значення цього дня.

Байден подякував трансгендерам за “покоління боротьби, активності й мужності, які наблизили нашу країну до повної рівності трансгендерів та гендерно не бінарних людей в Сполучених Штатах і в усьому світі”.

Також Байден закликав американців “приєднатися до боротьби за повну рівність усіх трансгендерів”.

На своїй сторінці в Twitter Байден закликав американців підвищити цінність й гідність трансгендерів.

Transgender rights are human rights — and I’m calling on every American to join me in uplifting the worth and dignity of transgender Americans. Together, we can stamp out discrimination and deliver on our nation’s promise of freedom and equality for all. #TransDayofVisibility — President Biden (@POTUS) March 31, 2021

“Права трансгендерів – це права людини, і я закликаю кожного американця приєднатися до мене в підвищенні цінності й гідності американців-трансгендерів. Разом ми зможемо викорінити дискримінацію та виконати обіцянку нашої країни щодо свободи й рівності для всіх”.

Президент США вказав на те, що американці-трансгендери продовжують стикатися з дискримінацією у сферах працевлаштування, житла, охорони здоров’я та громадських місцях. Він назвав насилля в ставленні до трансгендерів – “плямою на совісті нації”.

Його підтримала віцепрезидентка США Камала Гарріс. Вона зазначила, що права трансгендерів рівні правам будь-якої іншої людини, яка потребує захисту.

“Права трансгендерів – це людські права. Сьогодні, на честь всіх трансгендерів-американців, Байден підписав прокламацію про визнання 31 березня Днем видимості тренсгендерів. Ми помічаємо вас і ми завжди будемо стояти на вашому боці”.

Резюмуючи, Байден зазначив у прокламації, що спільно з віцепрезиденткою Гарріс підтверджує, що “трансгендерні американці роблять націю більш процвітаючою, яскравою і сильною”.