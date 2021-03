Про це сказано на сайті Білого дому.

На сайті президентської адміністрації опублікували прокламацію Байдена, що визнає значення цього дня.

Байден подякував трансгендерам за “покоління боротьби, активності й мужності, які наблизили нашу країну до повної рівності трансгендерів та гендерно не бінарних людей в Сполучених Штатах і в усьому світі”.

Також Байден закликав американців “приєднатися до боротьби за повну рівність усіх трансгендерів”.

На своїй сторінці в Twitter Байден закликав американців підвищити цінність й гідність трансгендерів.

Transgender rights are human rights — and I’m calling on every American to join me in uplifting the worth and dignity of transgender Americans. Together, we can stamp out discrimination and deliver on our nation’s promise of freedom and equality for all. #TransDayofVisibility

— President Biden (@POTUS) March 31, 2021