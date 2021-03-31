Про це сказано на сайті Білого дому.

На сайті президентської адміністрації опублікували прокламацію Байдена, що визнає значення цього дня.

Байден подякував трансгендерам за “покоління боротьби, активності й мужності, які наблизили нашу країну до повної рівності трансгендерів та гендерно не бінарних людей в Сполучених Штатах і в усьому світі”.

Також Байден закликав американців “приєднатися до боротьби за повну рівність усіх трансгендерів”.

На своїй сторінці в Twitter Байден закликав американців підвищити цінність й гідність трансгендерів.

“Права трансгендерів – це права людини, і я закликаю кожного американця приєднатися до мене в підвищенні цінності й гідності американців-трансгендерів. Разом ми зможемо викорінити дискримінацію та виконати обіцянку нашої країни щодо свободи й рівності для всіх”.

Президент США вказав на те, що американці-трансгендери продовжують стикатися з дискримінацією у сферах працевлаштування, житла, охорони здоров’я та громадських місцях. Він назвав насилля в ставленні до трансгендерів – “плямою на совісті нації”.

Його підтримала віцепрезидентка США Камала Гарріс. Вона зазначила, що права трансгендерів рівні правам будь-якої іншої людини, яка потребує захисту.

“Права трансгендерів – це людські права. Сьогодні, на честь всіх трансгендерів-американців, Байден підписав прокламацію про визнання 31 березня Днем видимості тренсгендерів. Ми помічаємо вас і ми завжди будемо стояти на вашому боці”.

Резюмуючи, Байден зазначив у прокламації, що спільно з  віцепрезиденткою Гарріс підтверджує, що “трансгендерні американці роблять націю більш процвітаючою, яскравою і сильною”.

  • Сенат США схвалив призначення Рейчел Левін на посаду помічника міністра охорони здоров’я США. Вона стала першою жінкою-трансгендером на високій посаді в федеральному уряді.