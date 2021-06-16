Президент США Джо Байден запевнив російського президента Володимира Путіна в тому, що США підтримують суверенітет та територіальну цілісність України.

Про це він сказав під час пресконференції.

“Я передав непорушну прихильність США суверенітету та територіальної цілісності України. Ми обговорили Мінські домовленості. Я висловив наш погляд на Мінські домовленості. Він не заперечував мені, але, звичайно, відмінності були”, – сказав Байден.

Він додав, що надалі США, як і раніше, узгоджуватимуть свою роботу з союзниками з “українського питання”.

Натомість за словами Путіна, українське питання президенти не обговорювали детально. Він стверджує, що Байден погодився з тим, що “в основі врегулювання ситуації на південному сході України є Мінські домовленості”.

“Стосовно можливого вступу України в НАТО, тема обговорювалась спорадично… Тут нічого обговорювати… От і все”, – сказав Путін.

Стосовно російських гарантій щодо вирішення конфлікту на Донбасі, Путін категорично сказав:

“В Росії тільки одне зобов’язання щодо України – реалізація Мінських домовленостей, якщо Київ готовий”.