Про це він сказав під час пресконференції.
“Я передав непорушну прихильність США суверенітету та територіальної цілісності України. Ми обговорили Мінські домовленості. Я висловив наш погляд на Мінські домовленості. Він не заперечував мені, але, звичайно, відмінності були”, – сказав Байден.
Він додав, що надалі США, як і раніше, узгоджуватимуть свою роботу з союзниками з “українського питання”.
Натомість за словами Путіна, українське питання президенти не обговорювали детально. Він стверджує, що Байден погодився з тим, що “в основі врегулювання ситуації на південному сході України є Мінські домовленості”.
“Стосовно можливого вступу України в НАТО, тема обговорювалась спорадично… Тут нічого обговорювати… От і все”, – сказав Путін.
Стосовно російських гарантій щодо вирішення конфлікту на Донбасі, Путін категорично сказав:
“В Росії тільки одне зобов’язання щодо України – реалізація Мінських домовленостей, якщо Київ готовий”.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Сполучені Штати ні з ким не домовлятимуться “щодо України без України” (тобто без врахування позиції та інтересів нашої країни). Це стосується і переговорів із Росією.