Група 40 сенаторів від Республіканської партії звинуватили президента США Джо Байдена в тому, що він незаконно припинив будівництво прикордонної стіни на півдні країни.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Сенатори звернулися до Рахункової палати уряду з проханням роз’яснити, чи порушує рішення Байдена федеральний закон, оскільки раніше Конгрес затвердив виділення понад 1 мільярда доларів на будівництво прикордонної стіни.

Політики пояснили свою скаргу тим, що з Мексики й далі приходять нелегальні мігранти, а адміністрація Байдена вживає жодних заходів, провокуючи гуманітрну криза.

У Байдена прийняли рішення заморозити будівництво стіни через кілька тижнів після його інавгурації.

“Дії президента безпосередньо сприяли виникненню цього сумного сценарію. Вони також є кричущим порушенням федерального закону і зазіхають на конституційні повноваження Конгресу”, – заявили сенатори-республіканці.

🚨This morning, I led 40 of my @SenateGOP colleagues in a letter to @USGAO highlighting President Biden's suspension of border wall funding & construction without lawful justification. Freezing this funding is fueling the crisis at our southern border ➡️https://t.co/GSjD0aRfna pic.twitter.com/vFuJ5vWaXh — Shelley Moore Capito (@SenCapito) March 17, 2021

Сенатори заявили, що, на їхню думку, дії Байдена “порушують Закон про контроль за конфіскаціями (ICA)”, і запросили юридичний висновок Рахункової палати США (GAO).

У GAO підтвердили, що лист сенаторів отримали, але на відповідь знадобиться кілька тижнів.