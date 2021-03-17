Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Сенатори звернулися до Рахункової палати уряду з проханням роз’яснити, чи порушує рішення Байдена федеральний закон, оскільки раніше Конгрес затвердив виділення понад 1 мільярда доларів на будівництво прикордонної стіни.

Політики пояснили свою скаргу тим, що з Мексики й далі приходять нелегальні мігранти, а адміністрація Байдена вживає жодних заходів, провокуючи гуманітрну криза.

У Байдена прийняли рішення заморозити будівництво стіни через кілька тижнів після його інавгурації.

“Дії президента безпосередньо сприяли виникненню цього сумного сценарію. Вони також є кричущим порушенням федерального закону і зазіхають на конституційні повноваження Конгресу”, – заявили сенатори-республіканці.

Сенатори заявили, що, на їхню думку, дії Байдена “порушують Закон про контроль за конфіскаціями (ICA)”, і запросили юридичний висновок Рахункової палати США (GAO).

У GAO підтвердили, що лист сенаторів отримали, але на відповідь знадобиться кілька тижнів.

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