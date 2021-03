Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Сенатори звернулися до Рахункової палати уряду з проханням роз’яснити, чи порушує рішення Байдена федеральний закон, оскільки раніше Конгрес затвердив виділення понад 1 мільярда доларів на будівництво прикордонної стіни.

Політики пояснили свою скаргу тим, що з Мексики й далі приходять нелегальні мігранти, а адміністрація Байдена вживає жодних заходів, провокуючи гуманітрну криза.

У Байдена прийняли рішення заморозити будівництво стіни через кілька тижнів після його інавгурації.

“Дії президента безпосередньо сприяли виникненню цього сумного сценарію. Вони також є кричущим порушенням федерального закону і зазіхають на конституційні повноваження Конгресу”, – заявили сенатори-республіканці.

🚨This morning, I led 40 of my @SenateGOP colleagues in a letter to @USGAO highlighting President Biden's suspension of border wall funding & construction without lawful justification.

Freezing this funding is fueling the crisis at our southern border ➡️https://t.co/GSjD0aRfna pic.twitter.com/vFuJ5vWaXh

— Shelley Moore Capito (@SenCapito) March 17, 2021