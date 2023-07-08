У британській розвідці зауважили, що після червневого затишшя навколо міста Бахмут на Донеччині знову розпочались одні з найзапекліших боїв російсько-української війни.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

Фахівці зауважили, що після того, як російські окупанти, після місяців тривалих боїв зайшли у Бахмут, у червні на цій ділянці фронту почалось затишшя.

Водночас вже зараз, коли Україна пішла у контрнаступ, у Бахмуті відновились запеклі бої.

Українські сили досягли стабільних успіхів як на півночі, так і на півдні міста, яке тимчасово контролює Росія.

Своєю чергою російські окупанти, на думку фахівців, боряться також з поганим моральним станом, поєднанням різнорідних підрозділів та обмеженою здатністю знаходити і вражати українську артилерію.

“Російське керівництво майже напевно вважає політично неприйнятним поступитися Бахмутом, який має символічну вагу як один з небагатьох здобутків Росії за останні 12 місяців. Однак існує велика ймовірність, що додаткових резервів для битви за місто буде відправлено небагато”, – резюмували розвідники.