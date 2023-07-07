Повідомляє Ганна Маляр в Telegram
На Авдіївському, Мар‘їнському, Куп‘янському, Лиманському, Сватівському напрямках ворог намагається прорвати нашу оборону, проте безуспішно.
“На Бахмутському напрямку на південному флангу є просування по декількох ділянка – більше кілометра. На північному флангу бої без зміни положень”, – зазначає Ганна Маляр.
В самому місті Бахмут російські окупанти фактично у пастці.
“Наші війська максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід. Тривають обстріли з обох сторін”, – зазначено в повідомленні.
Маляр також додала, що російські окупанти втрачають значно більше військових ніж українці.
“Співвідношення безповоротних втрат на Півдні – 1 до 5,3. Тобто у ворога на Півдні гине військовослужбовців у 5,3 рази більше ніж у нас”.
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