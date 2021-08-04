Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Обамі в середу виповнилося 60 років, і наступними вихідними він планував велике свято на винограднику в Массачусетсі.

Але оскільки надто заразний штам коронавірусу Delta спричинив сплеск нових інфекцій, Обама оголосив про плани скоротити масштаби заходу. Тепер на святі будуть присутні лише найближчі друзі та родина.

Його представник сказав, що захід просто неба в суботу був запланований кілька місяців тому “відповідно до усіх керівних принципів громадської охорони здоров’я”. Але експрезидент і його дружина Мішель Обама тепер вирішили обмежити кількість гостей.

Зазначається, що на захід були запрошені сотні людей, і ходять чутки, що в списку запрошених були актор Джордж Клуні, режисер Стівен Спілберг і ведуча ток-шоу Опра Вінфрі. Також повідомляється, що президент Джо Байден, який обіймав пост віцепрезидента при Обамі, вирішив не відвідувати вечірку.