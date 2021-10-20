Про це повідомляють #Букви.

Коли: середа, 20 жовтня, о 19:45 за Києвом.

Де: Барселона, стадіон “Камп Ноу”

Арбітр: Клеман Тюрпен (Франція).

Де дивитися трансляцію: платформи MEGOGO та Volia TV.

Орієнтовні склади

“Барселона”: Штеґен, Роберто, Ленгле, Піке, Альба, Френкі де Йонг, Бускетс, Гаві, Дест, Депай, Фаті.

“Динамо”: Бущан, Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Де Пена, Гармаш.

“Барселона” і “Динамо” зустрічалися в груповому турнірі Ліги чемпіонів 2020/21. Тоді “біло-сині” спочатку програли з рахунком 1:2, а потім з рахунком 0: 4. Загалом команди зіграли між собою 10 матчів – 7 поєдинків виграла “Барселона”, а ще 3 гри – “Динамо”.