Про це повідомляється на сайті чемпіонату.
Сьогоднішній матч 1/8 ЛЧ “Барселона” – “ПСЖ” відбудеться на каталонському стадіоні Камп Ноу.
😍 Camp Nou, Barcelona
🏟️ What’s the best-looking stadium in football?#UCL | @FCBarcelona pic.twitter.com/X8b2Wh9Zwp
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 16, 2021
Подивитися онлайн-трансляцію матчу можна буде о 22:00 на каналі Футбол 1, а також на OLL.TV.
Обидві команди зараз на ходу: у “Барселони” в останніх п’яти матчах – п’ять перемог, у “ПСЖ” – чотири перемоги й одна поразка.
“Барселона”
“Барселона” вийшла до 1/8 фіналу з другого місця в групі G, програвши перше італійському “Ювентусу” та обійшовши угорський “Ференцварош”, а також українське “Динамо Київ”.
Клуб виграв сім із восьми попередніх матчів у всіх турнірах з однією поразкою. За команду не зіграють захисники Араухо, Роберто, півзахисник Коутиньо та нападник Фаті (травми).
🖥 LIVE GUIDE | #BarçaPSG @ChampionsLeague https://t.co/4IG7uIei0k
— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 16, 2021
ПСЖ
ПСЖ виграв групу D, залишивши позаду турецький “Істанбул”, англійський МЮ та німецький “Лейпциг”. Клуб виграв вісім із дев’яти минулих матчів у всіх турнірах при одній поразці.
Команда не зможе розраховувати на захисників Дагба, Берната, півзахисника Ді Марію і нападника Неймара (пошкодження).
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The first leg 👊#FCBPSG
— Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 16, 2021
Команди вже показали яскраве протистояння в 1/8 ЛЧ у 2017 році. Тоді “ПСЖ” розгромив “Барсу” в Парижі з рахунком 4: 0, але програв на виїзді 6: 1.
- Українська асоціація футболу опублікувала календар матчів національної команди на 2021 рік. Стартуватиме команда Андрія Шевченка 24 березня на виїзді проти чинних чемпіонів світу – команди Франції, а завершить рік 16 листопада також у гостях проти Боснії та Герцоговини.