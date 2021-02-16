Сьогодні, 16 лютого, "Барселона" і "ПСЖ" зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляється на сайті чемпіонату.

Сьогоднішній матч 1/8 ЛЧ “Барселона” – “ПСЖ” відбудеться на каталонському стадіоні Камп Ноу.

Подивитися онлайн-трансляцію матчу можна буде о 22:00 на каналі Футбол 1, а також на OLL.TV.

Обидві команди зараз на ходу: у “Барселони” в останніх п’яти матчах – п’ять перемог, у “ПСЖ” – чотири перемоги й одна поразка.

“Барселона”

“Барселона” вийшла до 1/8 фіналу з другого місця в групі G, програвши перше італійському “Ювентусу” та обійшовши угорський “Ференцварош”, а також українське “Динамо Київ”.

Клуб виграв сім із восьми попередніх матчів у всіх турнірах з однією поразкою. За команду не зіграють захисники Араухо, Роберто, півзахисник Коутиньо та нападник Фаті (травми).

ПСЖ

ПСЖ виграв групу D, залишивши позаду турецький “Істанбул”, англійський МЮ та німецький “Лейпциг”. Клуб виграв вісім із дев’яти минулих матчів у всіх турнірах при одній поразці.

Команда не зможе розраховувати на захисників Дагба, Берната, півзахисника Ді Марію і нападника Неймара (пошкодження).

Команди вже показали яскраве протистояння в 1/8 ЛЧ у 2017 році. Тоді “ПСЖ” розгромив “Барсу” в Парижі з рахунком 4: 0, але програв на виїзді 6: 1.