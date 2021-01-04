Українська асоціація футболу опублікувала календар матчів національної команди на 2021 рік. Стартуватиме команда Андрія Шевченка 24 березня на виїзді проти чинних чемпіонів світу - команди Франції, а завершить рік 16 листопада також у гостях проти Боснії та Герцоговини.

Розклад ігор оприлюднено на Facebook-сторінці організації.

Футбольний сезон команда Андрія Шевченка почне 24 березня гостьовим поєдинком проти чинного чемпіона світу збірної Франції. За чотири дні на “Арені Львів” українці зіграють із командою Фінляндії, а 31 березня на тому самому стадіоні прийматимуть Казахстан. Усі три матчі відбудуться в межах відбору до ЧС – 2022 року.

Перед іграми Євро – 2020 на червень у “синьо-жовтих” заплановано товариський матч, суперника поки невідомо.

На чемпіонаті Європи у групі “С” Україна стартує 13 червня, суперник – Нідерланди. За чотири дні українці зіграють проти команди Північної Македонії, а завершать груповий етап Євро – 2020 21 червня грою проти збірної Австрії.

Команди, що посіли перші два місця у групі, автоматично класифікуються до 1/8 фіналу турніру. У плей-офф також вийдуть чотири найкращі збірні (згідно із загальним рейтингом збірних під час жеребкування фінального раунду), які посядуть на груповому етапі Євро – 2020 третє місце.

Два поєдинки національна збірна проведе у вересні: у гостях проти Казахстану (01.09) і вдома проти Франції (04.09).

9 жовтня Україна на виїзді зіграє проти Фінляндії, а за три дні прийматиме Боснію і Герцеговину. Із цією самою збірною “синьо-жовті” і завершать футбольний сезон гостьовим матчем, гра відбудеться 16 листопада.

Восени у збірної України заплановано ще дві товариські гри, але суперника і точної дати поєдинків поки невідомо.