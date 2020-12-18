Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
Синьооких бакланів легко впізнати за синім кільцем шкіри навколо темних очей та помаранчевими наростами над дзьобом. Пташенята народжуються голими, а за кілька днів покриваються коричневим пухом.
Приблизно через 2 місяці пух змінюється на коричневе пір’я, яке набуває чорного кольору до 2 років. Цікаво, що перші кілька тижнів після народження батьки продовжують “висиджувати” малечу, зігрівати та годувати.
Також з’являються перші пінгвінята в Аделей. Перші кілька тижнів малеча постійно ховається під батьків. Побачити їх на фото можна лише частково. Вони народжуються у сірому пушку, а через 2 місяці стають біло-чорними.
Приблизно через 2 тижні вони почнуть виходити з гнізд, а через 4 тижні – збиратися у “яслі” з іншими пінгвінятами. Цікаво, що дорослі пінгвіни носять діткам їжу і ніколи не плутають своє потомство з іншими маленькими пінгвінами.
Переглянути цей допис в Instagram
- У голландському зоопарку DierenPark Amersfoort пара пінгвінів-геїв викрала яйця пари пінгвінів-лесбіянок. У своєму безперервному прагненні виростити пташеня ця пара африканських пінгвінів-самців здобула популярність торік через крадіжку яйця у гетеросексуальної пари пінгвінів.