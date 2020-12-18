На острові Пітерман, що знаходиться в Антарктиді, справжній бейбі-бум. У пінгвінів та синьооких бакланів з’явилося потомство.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Синьооких бакланів легко впізнати за синім кільцем шкіри навколо темних очей та помаранчевими наростами над дзьобом. Пташенята народжуються голими, а за кілька днів покриваються коричневим пухом.

Приблизно через 2 місяці пух змінюється на коричневе пір’я, яке набуває чорного кольору до 2 років. Цікаво, що перші кілька тижнів після народження батьки продовжують “висиджувати” малечу, зігрівати та годувати.

Також з’являються перші пінгвінята в Аделей. Перші кілька тижнів малеча постійно ховається під батьків. Побачити їх на фото можна лише частково. Вони народжуються у сірому пушку, а через 2 місяці стають біло-чорними.

Приблизно через 2 тижні вони почнуть виходити з гнізд, а через 4 тижні – збиратися у “яслі” з іншими пінгвінятами. Цікаво, що дорослі пінгвіни носять діткам їжу і ніколи не плутають своє потомство з іншими маленькими пінгвінами.

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