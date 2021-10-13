Безпілотний літак Zephyr, який працює на сонячній енергії, від авіавиробника Airobus у майбутньому зможе безперервно перебувати у стратосфері до шести місяців. Він також зможе бути джерелом Інтернету та геостаціонарним супутником.

Про це повідомляє британське видання Sky News.

Літак Zephyr від Airbus – це сонячно-електрична безпілотна система, що має розмах крил у 25 метрів та вагу менше 75 кг. Апарат може літати на висоті до 70 тисяч футів (21 336 метрів – ред.).

Фото: Sky News

За повідомленням виробника, компанія провела два тестових 18-денних польоти у цивільному повітряному просторі. А у 2018 році під час випробувань апарат протримався у повітрі 25 днів 23 години та 57 хвилин без додаткової заправки.

Після зльоту протягом восьми годин літак зможе досягнути необхідного пункту призначення за сотні або тисячі кілометрів від базової наземної станції, з якої він керується. При цьому, затримка сигналу мінімальна – апаратом можна керувати в режимі, максимально наближеному до реального часу.

Zephyr працює у стратосфері (шар земної атмосфери між тропосферою і мезосферою (від 10—18 км до 40—50 км) – це значно вище, ніж там, де можуть літати звичайні літаки, але нижче за висоту орбіти найнижчих супутників.

Zephyr може стати додатковим ланцюгом інфраструктури глобальної мережі Інтернет.

Фото: Airbus

За словами Яни Розенманн, голови відділу безпілотних авіаційних систем компанії Airbus, у компанії є амбіції протягом декількох місяців збільшити автономність апарату до шести місяців.

“Наші батареї дійсно працюють дуже добре. Я думаю, що ми впевнені прямо зараз у тримісячній автономності, та я б сказала, що шість місяців на цьому повітряному транспортному засобі не буде проблемою. Ми довели це оперативно? Ні, поки ще ні. Проте лабораторне тестування свідчить про, що ми перебуваємо на правильному шляху. У цього апарату є величезний потенціал для охоплення мережею Інтернет тих людей, до яких неможливо дістатися за допомогою звичайного широкосмугового оптоволоконного кабелю”, – сказала Розенманн.

Також апарат потенційно зможе мати військове призначення – міністерство оборони Сполученого Королівства характеризує безпілотний літак як “великовисотний псевдосупутник”, який може збирати картографічну інформацію на великій площі. Причому деталізація зображень буде найвищою.