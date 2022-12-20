Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про критичну ситуацію з електропостачанням в області та зазначив, що на даний час знеструмлено 80% регіону.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Ситуація з електропостачанням значно погіршилася після нещодавніх атак дронами та ракетними обстрілами, зазначив Кулеба. “Відновлення електропостачання триває. Наголошу, що з кожним ворожим обстрілом складність та тривалість ремонтних робіт зростає”, – наголосив очільник Київщини.

Він додав, що через масштабні пошкодження енергосистеми, НЕК “Укренерго” змушене застосовувати екстрені відключення електроенергії.

“Без світла перебуває 80% регіону. Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах. Це більше 30 громад”, – написав Кулеба.

Він наголосив, що перш за все постачання електроенергії відновлюють для об’єктів критичної інфраструктури, зокрема лікарень, тепло- та водопостачання.

“У координації з “Укренерго” та ДТЕК докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та вийти на планові графіки вимкнень. Будемо оперативно інформувати про хід відновлювальних робіт. Прошу з розумінням ставитися до ситуації. російським загарбникам не вдасться зламати нашу стійкість. Вистоїмо перед викликами та неодмінно переможемо”, – резюмував він.