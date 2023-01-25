Без істотних опадів та до +6 градусів: прогноз погоди на 25 січня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні по всій території України зберігатиметься суха погода.
Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с.
Температура повітря вдень коливатиметься від -2 до +3 градусів, трохи тепліше на Закарпатті та у Крим – від +1 до +6 градусів.
У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці близько 0 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.