Без істотних опадів та до +6 градусів: прогноз погоди на 25 січня

За даними синоптиків у середу, 25 січня, в Україні хмарно з проясненням та без істотних опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні по всій території України зберігатиметься суха погода.

Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься від -2 до +3 градусів, трохи тепліше на Закарпатті та у Крим – від +1 до +6 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці близько 0 градусів.