Без опадів, місцями до -9 градусів: прогноз погоди на 11 січня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень у всіх областях хмарно з проясненням.
В північних областях на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер в Україні переважно південно-східний 7-12 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Найтепліше буде на заході та на Одещині – від +1 до +6 градусів, у Криму – від +2 до +7 градусів. На решті території переважатиме морозна погода – від -1 до -6 градусів, а найпрохолодніше буде на сході та Сумщині – від -4 до -9 градусів вдень.
У Києві сьогодні без опадів, хмарно з проясненням. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Вдень у столиці від -3 до -5 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.