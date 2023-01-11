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Без опадів, місцями до -9 градусів: прогноз погоди на 11 січня

За даними синоптиків у середу, 11 січня, опадів в Україні не очікується.

Середа, 11 січня 2023, 07:16
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень у всіх областях хмарно з проясненням.

В північних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер в Україні переважно південно-східний 7-12 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Найтепліше буде на заході та на Одещині – від +1 до +6 градусів, у Криму – від +2 до +7 градусів. На решті території переважатиме морозна погода – від -1 до -6 градусів, а найпрохолодніше буде на сході та Сумщині – від -4 до -9 градусів вдень.

У Києві сьогодні без опадів, хмарно з проясненням. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Вдень у столиці від -3 до -5 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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