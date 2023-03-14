Без опадів та до +18 граудсів: прогноз погоди на 14 березня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер переважно південний 7-12 м/с, у західних, вдень і у північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Вдень у більшості регіонів температура повітря коливатиметься від +9 до +14 градусів, а на Прикарпатті – до +18.
У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Вдень у столиці від +11 до +13 градусів.
- За даними синоптиків, у березні в Україні середня місячна температура передбачається 2-7° тепла, що на 2° вище за норму.