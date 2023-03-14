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Без опадів та до +18 граудсів: прогноз погоди на 14 березня

За даними синоптиків у вівторок, 14 березня, в Україні мінлива хмарність. Повітря місцями прогріється до +18 градусів.

Вівторок, 14 березня 2023, 07:18
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер переважно південний 7-12 м/с, у західних, вдень і у північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Вдень у більшості регіонів температура повітря коливатиметься від +9 до +14 градусів, а на Прикарпатті – до +18.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Вдень у столиці від +11 до +13 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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