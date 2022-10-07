За прогнозами синоптиків у п'ятницю, 7 жовтня, в Україні збережеться суха та тепла погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з даними сьогодні в усіх українських регіонах очікується мінлива хмарність, без опадів.

У західній частині України вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний з переходом на північно-східний 5-10 м/с.

Вдень температура повітря коливатиметься від +15 до +20 градусів залежно від регіону.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вдень становитиме +17…+19 градусів.