Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Згідно з даними сьогодні в усіх українських регіонах очікується мінлива хмарність, без опадів.
У західній частині України вночі та вранці місцями туман.
Вітер північно-західний з переходом на північно-східний 5-10 м/с.
Вдень температура повітря коливатиметься від +15 до +20 градусів залежно від регіону.
У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вдень становитиме +17…+19 градусів.
- Цьогорічне літо у Києві встановило 14 температурних рекордів, більшість з них – десять – у червні.