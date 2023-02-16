Без опадів та до +6 градусів: прогноз погоди на 16 лютого

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні хмарно з проясненням та без істотних опадів.
У Карпатах, на сході та північному сході країни подекуди ожеледиця.
Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 5-10 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Вдень у більшості регіонів від +1 до +6 градусів. Лише у східних, північно-східних областях та в Карпатах вдень від 0 до -5 градусів.
У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 5-10 м/с. Вдень у столиці від +2 до +4 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.