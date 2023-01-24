російсько-українська війна
07:36 24 січня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:13 Без опадів та до +9 градусів: прогноз погоди на 24 січня
01:17 РНБО заборонила виїзд посадовцям за кордон з недержавною метою — Зеленський
00:20 Прем’єр Японії закликав зупинити скорочення населення країни

23 січня

23:49 Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 22 російських релігійних діячів
22:23 Армія Молдови проведе навчання на усіх військових полігонах країни
21:07 Членство України в НАТО і є ключовою складовою нашої перемоги – Порошенко
20:57 «Аватар: Шлях води» став шостим фільмом, який зібрав у прокаті 2 млрд доларів
19:27 У Норвегії затримали колишнього командира ПВК «Вагнер», котрий шукав притулку після втечі з РФ
18:55 У Чорному морі росіяни утримують три носії «Калібрів»
18:26 У межах навчання від Google понад 17 тисяч українців отримали знання та практичні навички
17:14 У НАБУ заявили, що розпочали розслідування щодо закупівлі продуктів для ЗСУ ще до публікації в ЗМІ
16:53 У ЄС домовилися надати додаткову допомогу Україні обсягом 500 млн євро — Reuters
16:24 У Нью-Йорку встановили інсталяцію з соняшників до Дня Соборності України
15:48 Глава Міноборони прокоментував скандал щодо закупівлі продуктів для ЗСУ
15:05 Естонія вирішила вислати посла Росії
14:36 «Путіна лікують найкращі західні медики, тому він досі живий» — заступник начальника розвідки
14:07 Зірка «Гри престолів» Емілія Кларк уникає перегляду приквела телесеріалу – «Дому дракона»
13:22 Росія вислала посла Естонії через зниження рівня дипломатичних відносин
13:00 СБУ передала до суду обвинувальні акти щодо 55 депутатів Держдуми РФ, які голосували за визнання ЛНР та ДНР
12:32 Наприкінці січня погода в Україні зміниться: прогноз синоптика
12:31 В енергосистемі збільшився дефіцит: аварійні відключення запроваджено у п’яти областях — «Укренерго»

Без опадів та до +9 градусів: прогноз погоди на 24 січня

За даними синоптиків у вівторок, 24 січня, в Україні без опадів, а температура повітря місцями досягне +9 градусів.

Вівторок, 24 січня 2023, 07:13
Підтримати

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні хмарно з проясненням, без опадів.

Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с.

Вдень температура повітря у більшості областей коливатиметься від -1 до +4 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті та у Криму – від +5 до +9 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці від 0 до +2 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

Теги: 24 січня, погода в Україні, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook