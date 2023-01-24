Без опадів та до +9 градусів: прогноз погоди на 24 січня

За даними синоптиків у вівторок, 24 січня, в Україні без опадів, а температура повітря місцями досягне +9 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні хмарно з проясненням, без опадів.

Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с.

Вдень температура повітря у більшості областей коливатиметься від -1 до +4 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті та у Криму – від +5 до +9 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці від 0 до +2 градусів.