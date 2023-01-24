Без опадів та до +9 градусів: прогноз погоди на 24 січня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні хмарно з проясненням, без опадів.
Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с.
Вдень температура повітря у більшості областей коливатиметься від -1 до +4 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті та у Криму – від +5 до +9 градусів.
У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці від 0 до +2 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.