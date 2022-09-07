За прогнозами синоптиків у середу, 7 вересня, по всій території України буде сонячно та без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні по всій території України збережеться суха та сонячна погода. Нічні заморозки відступили. Вдень температура повітря становитиме, у середньому, +20 градусів.

Зокрема на заході сьогодні вдень повітря прогріється до +15…+18 градусів. Найтеплішим регіоном на заході та загалом в Україні буде Закарпаття – +22…+24 градуси.

У центральних областях стовпчики термометрів також покажуть від +15 до +18 градусів.

На півночі температура повітря коливатиметься так само – від +15 до +18. Трохи прохолодніше на Сумщині – +14…+16.

На сході вдень повітря прогріється до +15…+17 градусів.

Трохи вищою буде температура повітря у південних регіонах – від +19 до +22 градусів.

У Києві сьогодні без опадів. Температура повітря від +16 до +18 градусів.