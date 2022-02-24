Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.
У відомстві зазначили, що оператори та провайдери продовжують надавати послуги українцям.
Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведено на надзвичайний режим управління.
“Звертаємо увагу, що можуть бути перебої зі звʼязком. Це перш за все повʼязане із тим, що мережі перенавантажені. Якщо у вас немає зв’язку з близькими, не панікуйте – почекайте трохи”, – пояснили у відомстві.
- За інформацією Державної прикордонної служби України, унаслідок обстрілу з окупованого Росією Криму загинув прикордонник у Херсонській області.
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За даними Міністерства внутрішніх справ станом на 9 ранку 24 лютого, російські війська здійснили атаки по декількох областях на заході України.