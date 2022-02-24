У мережі шириться інформація про можливі відключення мобільного звʼязку та інтернету. У дійсності ці перебої спровоковано перенавантаженням мережі.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

У відомстві зазначили, що оператори та провайдери продовжують надавати послуги українцям.

Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведено на надзвичайний режим управління.

“Звертаємо увагу, що можуть бути перебої зі звʼязком. Це перш за все повʼязане із тим, що мережі перенавантажені. Якщо у вас немає зв’язку з близькими, не панікуйте – почекайте трохи”, – пояснили у відомстві.