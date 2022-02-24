Про це йдеться у повідомленні пресслужби МВС України у Facebook.
Згідно з оперативними даними, російська армія:
Атакувала аеропорт Івано-Франківська ракетними комплексами. Також під обстрілами опинились склади ПММ.
Атакувала аеропорт міста Луцьк, а також у місті підірвано телевежу.
У місті Львів лунають сирени, місцевих мешканців евакуюють в укриття.
“Працівники Міністерства внутрішніх справ України стоять на захисті українського народу”, – додали у пресслужбі.
- Нагадаємо, якщо ваше житло розташоване в зоні регулярних збройних зіткнень, потрібно зміцнити вікна (наприклад, клейкою плівкою) – це допоможе уникнути розльоту уламків скла. Бажано закрити вікна, наприклад, мішками з піском або масивними меблями.
- Також Верховна Рада України проголосувала за введення воєнного стану. За – 300 голосів.
- Відома також оперативна інформація щодо наслідків ворожих обстрілів на території України станом на 07:00.