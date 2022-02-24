За даними Міністерства внутрішніх справ станом на 9 ранку 24 лютого, російські війська здійснили атаки по декількох областях на заході України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МВС України у Facebook.

Згідно з оперативними даними, російська армія:

Атакувала аеропорт Івано-Франківська ракетними комплексами. Також під обстрілами опинились склади ПММ.

Атакувала аеропорт міста Луцьк, а також у місті підірвано телевежу.

У місті Львів лунають сирени, місцевих мешканців евакуюють в укриття.

“Працівники Міністерства внутрішніх справ України стоять на захисті українського народу”, – додали у пресслужбі.