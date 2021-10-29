Китай, Росія та США вже давно інвестують в оборонні системи та різного роду ракети, тому гонитва ядерних озброєнь - неминуча, якщо не буде серйозного втручання.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

У світі багато країн демонструють свій потенціал в оборонному секторі. Не виключення, приміром, Китай. Нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що Китай випробував нову гіперзвукову ракету, здатну нести ядерний заряд. У відповідь американські посадові особи стверджували, що це була частина системи дробового орбітального бомбардування (FOBS), хоча міністерство закордонних справ Китаю заперечило це. Вони казали про те, що це “просто дослідженням космічної технології багаторазового використання”.

Проте, не секрет, що ці технології не нові й давно зрозуміло, що Китай їх має. Наразі ядерний арсенал Китаю значно менший, аніж у США чи Росії, проте протягом кількох років Пекін активно інвестує в оборонний сектор й механізмів для стримування не існує.

Головна причина, чому Китай демонструє збройні можливості, це спроби показати, що США “вразливі до їх ударів”. Як правило, технології, в які вкладає гроші Пекін – спрямовані на оборону від тих ракет, які є в арсеналі в американців.

На думку авторів матеріалу, ця ситуація нагадує те, що відбувалося за часів холодної війни між США та Радянським Союзом. Тоді знадобилися роки, аби представники американського та радянського уряду дійшли до спільного розуміння того, що “нестримні збройні перегони дестабілізують стратегічний баланс”.

Наразі Росія розробляє нові наступальні ядерні системи, які мають здатність подолати або уникнути протиракетної оборони. Велика Британія та Франція модернізують свої технології. Якщо у світі не з’явиться активний регулятор – гонитва ядерних озброєнь буде неминучою.