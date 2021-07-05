Про це повідомляє телеканал CNN.

Про те, що Безос покине посаду гендиректора, стало відомо в лютому. Водночас він залишиться головою правління компанії та її найбільшим акціонером.

Своє рішення американський підприємець пояснив бажанням приділяти більше уваги іншим проєктам, зокрема створеній ним аерокосмічній компанії Blue Origin.

Місце Безоса займе Ендрю Джессі, який раніше керував компанією Amazon Web Services.

Після 5 липня Безос збирається більше працювати над такими проєктами, як Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post та Amazon Day 1 Fund.

Джефф Безос заснував Amazon в 1994 році й відтоді перетворив його з книжкового онлайнового магазину на найбільший онлайновий рітейлер, який поставляє товари по всьому світу. У січні торік під керівництвом Безоса ринкова капіталізація Amazon перевищила $1 трлн.