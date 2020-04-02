Популярний канадський співак Джастін Бібер опублікував відео, в якому показав, як розважається під час карантину.

Ролик опубліковано в Instagram-акаунті артиста.

На відео Джастін Бібер та його дружина — модель, креативний директор Adidas Гейлі Болдвін — грають в популярну гру “Підлога — це лава”. Суть гри полягає в тому, що гравці роблять вигляд, ніби підлога або земля зроблені з лави, і тому мають уникати дотиків до землі, оскільки дотик “вб’є” гравця.

Завданням Бібера було пробратися з вітальні в спальню, не торкаючись підлоги, і у нього майже вийшло це зробити.

Співак, одягнений в піжаму, пухнасту шапку та різнокольорові шкарпетки, скочив з дивана, потім за допомогою стільців, пуфа та скейтборду пробрався до спальні. Він майже дістався до ліжка, але впав.

“Ні! Я програв!”, — вигукнув він.

“Дитинко, ти був близько!”, — відповіла йому Гейлі .