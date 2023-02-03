Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

На Донеччині військовослужбовці Національної гвардії України знищили черговий російський штурмовик Су-25.

Зазначається, що авіація окупантів активно використовує броньований дозвуковий штурмовик при знищенні наземних цілей та завдає ударів по українських позиціях і населених пунктах.

2 лютого об 11:55 у південно-східній околиці Бахмута нацгвардійці виявили два ворожі літаки Су-25 на відстані трьох кілометрів.

“Ціль захопив стрілець-зенітник ПЗРК “Ігла-1″ та здійснив пуск. Внаслідок бойової роботи один Су-25 уражено”, – повідомив командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3-ї бригади оперативного призначення на псевдо Партизан.

У Нацгвардії також зазначили, що завдяки бойовим роботам вогневої групи зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3-ї бригади оперативного призначення на Бахмутському напрямку окупанти частково втрачають боєздатність та повітряну перевагу. Зокрема лише за минулий тиждень розрахунок знищив ворожі гелікоптер Мі-24 та літак Су-25.

ДОВІДКА. Су-25 – одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об’єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі: гелікоптери й транспортні літаки. Орієнтовно один такий штурмовик коштує $11 млн.