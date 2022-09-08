Про це повідомили на Fаcebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ.

Українські військові тренувалися у мінуванні територій. Вони імітували відбиття ворожих контрнаступів, виявлення і ліквідацію диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

Нині тривала активна фаза навчань. Разом з військовими взяли участь підрозділи Державної прикордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції та Сили тероборони.

Фото: Генштаб ЗСУ

Під час активної фази захисники відпрацьовували питання інженерного облаштування оборонних позицій. Також вони тренувалися визволяти території від окупаційних сил РФ.

Фото: Генштаб ЗСУ

Під час брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов оцінив можливість участі Білорусі у російській війні проти України. Заяву озвучили через військові навчання Білорусі, які країна оголосила по “звільненню захоплених територій”.

“Ми плідно відстежуємо ситуацію на наших кордонах, у нас є інформація стосовно бажання чи не бажання білоруського народу брати участь в загарбницьких планах Росії. Але збільшення населення, готового взяти участь в агресії на території нашої держави, не відстежується”, – сказав Громов.