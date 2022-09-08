ЗСУ провели тактико-спеціальні навчання підрозділів Сил оборони України "Північний буревій-2022". Бійці тренувалися у Житомирській, Рівненській областях та на Волині.

Про це повідомили на Fаcebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ.

Українські військові тренувалися у мінуванні територій. Вони імітували відбиття ворожих контрнаступів, виявлення і ліквідацію диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

Нині тривала активна фаза навчань. Разом з військовими взяли участь підрозділи Державної прикордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції та Сили тероборони. Під час активної фази захисники відпрацьовували питання інженерного облаштування оборонних позицій. Також вони тренувалися визволяти території від окупаційних сил РФ.

Під час брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов оцінив можливість участі Білорусі у російській війні проти України. Заяву озвучили через військові навчання Білорусі, які країна оголосила по “звільненню захоплених територій”.

“Ми плідно відстежуємо ситуацію на наших кордонах, у нас є інформація стосовно бажання чи не бажання білоруського народу брати участь в загарбницьких планах Росії. Але збільшення населення, готового взяти участь в агресії на території нашої держави, не відстежується”, – сказав Громов.