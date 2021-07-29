В Білому домі оголосили про те, що власники нерухомості з 1 серпня знову мають право виселяти орендарів, які протягом певного часу не платять за житло. Через пандемію коронавірусу діяв меморандум на виселення.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

В адміністрації президента США Джо Байдена пояснили, що Верховний суд ухвалив рішення, згідно з яким мораторій діятиме до кінця місяця, тобто до 31 липня. Після цього власники орендованого житла матимуть право виселяти орендарів, якщо ті не виконують фінансові зобов’язання щодо контракту на проживання. Псакі додала, що президент Байден хотів би продовжити дію мораторію через новий штам коронавірусу. Він вже закликав Конгрес “терміново продовжити мораторій на виселення, аби захистити вразливих орендарів та їх родини”.

Мораторій на виселення було введено за ініціативою Центру з контролю та профілактики захворювань в вересні 2020 року. Тобто мораторій діяв 11 місяців.

“Враховуючи поширення нового штаму коронавірусу, в тому числі й серед американців, яких можуть виселити з орендованого житла, президент Байден підтримав рішення стосовно продовження дії мораторію на виселення для захисту орендарів… На жаль, Верховний суд ясно дав зрозуміти, що це неможливо”, – сказано в заяві Білого дому.

За даними Міністерства житлового будівництва й міського розвитку, до кінця березня 6,4 мільйона американських родин не заплатили за оренду житла. 3,6 млн американців отримали повідомлення про примусове виселення протягом наступних двох місяців, якщо не заплатять за житло.

Аби допомогти американцям, які не можуть заплатити за оренду, Конгрес виділив майже 47 мільярдів доларів допомоги. Але поки що люди отримали тільки 3 мільярди доларів з першого траншу (25 мільярдів доларів). Деякі штати (зокрема Нью-Йорк) зовсім не отримали грошей на це. Аби отримати гроші, штати мають зробити відповідні запити, вказавши конкретні родини та їх заборгованість. Ті, хто не платять орендну плату, мають довести – що їх не беруть на роботу з певної причини та що в них немає значних заощаджень.