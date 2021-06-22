У штаті Каліфорнія виділили 5,2 мільярда доларів на виплату боргів громадян з низьким доходом, які не мали змоги сплачувати оренду житла під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Штат виплатить борги громадян, що мають низькі доходи, які справді не мали ресурсів для сплати оренди.

Наразі губернатор штату Гевін Ньюсом веде перемовини стосовно цього з законодавцями. За його словами, штат збирається виплатити борги найменш забезпечених жителів, а вони зможуть працювати та не думати про заборгованість.

Останні статистичні дані свідчать про те, що 900 тисяч орендаторів у Каліфорнії заборгували в середньому по 4600 доларів за оренду. До цього в штаті діяв мораторій на виселення, тобто власники житла не мали права виселяти тих, хто не сплачує оренду. Однак, його термін спливає наприкінці червня.