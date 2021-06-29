Про це повідомляє телеканал CNN.
Так, в суботу ввечері рибалки помітили і повідомили про підозрілі мішки, що плавали у воді біля портового міста Орана.
Підрозділи берегової охорони, які прибули на місце події, виловили мішки і з’ясувалося, що в них разом містилося 490 кілограмів кокаїну.
У міністерстві оборони країни заявили, що ця знахідка була невдалою спробою контрабанди, і додали, що наркотики виявили “після операції по боротьбі з контрабандою та організованою злочинністю”.
Зараз триває розслідування цього інциденту, щоб з’ясувати всі обставини події.
- Раніше в аеропорту “Бориспіль” митники затримали іноземця, який намагався провезти в черевній порожнині понад кілограм наркотиків із Євросоюзу.