Алжирська влада вилучила майже півтонни кокаїну, плаваючого біля берегів країни, після того, як місцеві рибалки почали бити на сполох.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Так, в суботу ввечері рибалки помітили і повідомили про підозрілі мішки, що плавали у воді біля портового міста Орана.

Підрозділи берегової охорони, які прибули на місце події, виловили мішки і з’ясувалося, що в них разом містилося 490 кілограмів кокаїну.

У міністерстві оборони країни заявили, що ця знахідка була невдалою спробою контрабанди, і додали, що наркотики виявили “після операції по боротьбі з контрабандою та організованою злочинністю”.

Зараз триває розслідування цього інциденту, щоб з’ясувати всі обставини події.