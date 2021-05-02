Про це повідомила Державна митна служба в Facebook.
Понад 1 кг кокаїну намагався ввезти на територію України 45-річний європеєць у власному череві.
“Іноземець для проходження митного контролю самостійно обрав “зелений коридор”, чим гарантував, що не переміщує заборонених товарів. Однак, маючи ґрунтовні підстави сумніватися у його законослухняності, митники попередили громадянина про можливість застосування щодо нього виняткової форми митного контролю – особистого огляду. Пасажир продовжував наполягати, що не переміщує нічого забороненого. Після цього митники з залученням медичного працівника змушені були провести особистий огляд чоловіка”, – зазначають митники.
Під час проведення комп’ютерної томографії виявилося, що у нього в череві знаходиться 91 овальна капсула з невідомим вмістом.
“Всередині виявлених капсул, вилучення яких відбувалось медикаментозним шляхом протягом майже доби (19 годин), знаходилася порошкоподібна речовина білого кольору загальною вагою брутто 1070,29 г”.
Виявилося, що речовина містить у своєму складі кокаїн.
- Служба безпеки України, у співпраці з Цивільною Гвардією Іспанії, ліквідувала канал контрабанди кокаїну. Співробітники спецслужби вилучили одну із партій наркотику вагою пів кілограма, яка була скерована до України з Євросоюзу.