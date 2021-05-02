В аеропорту "Бориспіль" митники затримали іноземця, який намагався провезти в черевній порожнині понад кілограм наркотиків із Євросоюзу.

Про це повідомила Державна митна служба в Facebook.

Понад 1 кг кокаїну намагався ввезти на територію України 45-річний європеєць у власному череві.

“Іноземець для проходження митного контролю самостійно обрав “зелений коридор”, чим гарантував, що не переміщує заборонених товарів. Однак, маючи ґрунтовні підстави сумніватися у його законослухняності, митники попередили громадянина про можливість застосування щодо нього виняткової форми митного контролю – особистого огляду. Пасажир продовжував наполягати, що не переміщує нічого забороненого. Після цього митники з залученням медичного працівника змушені були провести особистий огляд чоловіка”, – зазначають митники.

Під час проведення комп’ютерної томографії виявилося, що у нього в череві знаходиться 91 овальна капсула з невідомим вмістом.

“Всередині виявлених капсул, вилучення яких відбувалось медикаментозним шляхом протягом майже доби (19 годин), знаходилася порошкоподібна речовина білого кольору загальною вагою брутто 1070,29 г”.

Виявилося, що речовина містить у своєму складі кокаїн.