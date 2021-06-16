Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Зокрема, землетрус стався на глибині 10 км.

“Будь ласка, відійдіть від пляжу і перейдіть на височину”, – заявили в геофізичної агентстві Індонезії, зазначивши, що попередження особливо стосується острова Серам.

Там додали, що підводні зсуви також можуть викликати цунамі.

Представник місцевого агентства з пом’якшення наслідків стихійних лих сказав, що поки немає повідомлень про поранених або постраждалих, але деяким будівлям і громадським об’єктам було завдано серйозної шкоди.