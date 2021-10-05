Біля Верховного суду США, де сьогодні розглядали кілька важливих кримінальних проваджень, поліціянти затримали водія підозрілого авто, запаркованого посеред дороги.

Поліціянти пояснили, що діяли з міркувань безпеки, повідомляє американський телеканал CNN.

Наразі поліція проводить розслідування інциденту.

“Ми проводимо розслідування стосовно підозрілого автомобіля, який помітили перед будівлею Верховного суду на Першій вулиці. Просимо не наближатися до цього району. Ми надамо інформацію, як тільки матимемо змогу”, – пояснили в поліції вранці у вівторок.

За кілька годин поліціянти повідомили, що затримали водія цього автомобіля. Він не реагував на заклики поліції.

“Одна з наших груп щойно витягнула водія з позашляховика. Його затримали. Всі в безпеці”, – пояснили представники поліції Капітолія.

На авто звернули увагу через те, що воно було припарковане у неналежний спосіб та не унеможливило проїзд решти автомобілів.

Саме сьогодні у Верховному суді розглядати два гучних кримінальних провадження. Дев’ятеро суддів вперше за останніх 19 місяців були особисто присутні в залі засідань. До цього слухання тривали у віртуальному форматі через карантинні обмеження.

Найближчим часом Верховний суд має розглянути такі важливі справи, як право на аборт на пізньому терміні та контроль за обігом зброї.