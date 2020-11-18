Мільярдер Білл Гейтс заявив, що реакція на COVID-19 в США стикається з антимасоковими настроями набагато частіше, ніж в інших країнах часто через "нинішнє керівництво" держави.

Про це Гейтс заявив під час віртуальної конференції Dealbook.

“Я не очікував, що носіння маски викличе суперечки”, – сказав він.

Гейтс висловив здивування з приводу широкого опору заходам громадського охорони здоров’я в Сполучених Штатах.

“Справа в тому, що в США носять скептично маску або вважають, що це політичний акт, набагато гірше ніж, в інших країнах. І це через наше нинішнього керівництво? Чи це через наш індивідуальний погляд на речі? Я думаю, це складно пояснити. Я не очікував, що носіння маски викличе суперечки. Я не очікував, що адміністрація знайде якусь дику думку з можливих і викладе цю думку коронавірусу як лідер цільової групи. Так що ця штука сповнене сюрпризів. Але ви знаєте, що люди дійсно хочуть захистити себе. Вони дійсно хочуть захистити своїх батьків, бабусь і дідусів. Я сподіваюся, що ми здивовані зростанням попиту на вакцину”, – заявив Гейтс.

Його організація працювала над розробкою вакцини до пандемії. Однак реакція, що його фонд долучився до розробки вакцини проти коронавірусу, не завжди була позитивною. Він висловив занепокоєння з приводу поширених теорій змови про його фінансову зацікавленість в розробці вакцини, заявивши: “Вони не відповідають дійсності”.