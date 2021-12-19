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Білл Гейтс не приєднається до космічної гонки – його зусилля підуть на боротьбу з хворобами

Деякі з найбагатших людей світу змагаються в тому, що називається суперництвом на століття — космічній гонці. Ілон Маск і Джефф Безос, двоє найбагатших людей планети, мають грандіозні проєкти щодо космосу. Білл Гейтс, навпаки, направляє свої зусилля на роботу на Землі – по боротьбі з епідеміями.

Неділя, 19 грудня 2021, 14:00

Про це пише американське видання CNN.

Сам Гейтс досить стримано відгукується щодо прагнень багатих колег по списку Forbes – стверджує, що космічна гонка в основному є проєктом комерційним. Вони хочуть дати гарний інтернет в найвіддаленіші точки Африки або спостерігати з допомогою супутників за змінами клімату, але при цьому не керуються благодійними мотивами.

“Я сподіваюся, що багаті люди знайдуть способи повернути своє багатство суспільству з великою користю. Очевидно, у них є навички. Вони не можуть або не повинні хотіти споживати все це самі”, – заявив Білл Гейтс.

Він додав, що зосереджується на подоланні хвороб, таких, як малярія, туберкульоз і багато інших, поширених у бідних країнах.

Його філантропічні зусилля вже досягли успіху. Партнерство Фонду Білла та Мелінди Гейтс з фондом наслідного принца Абу-Дабі допомогло викорінити онхоцеркоз у Нігері (Африка). Ця хвороба ще широко відома під назвою “річкова сліпота”. Вона передається людям через укуси заражених мошок і може призвести до постійної сліпоти.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, понад 99% людей, інфікованих річковою сліпотою, живуть у 31 країнах Африки – тож на Нігері бізнесмен зупинятися не збирається.

Понад 20 років Гейтс бере участь у викоріненні такої страшної хвороби, як поліомієліт. Він сподівається добитися остаточного знищення дикого поліомієліту в Афганістані.

“Нам потрібно інвестувати в здоров’я Африки, щоб діти там вижили, щоб вони добре харчувалися, і в майбутньому могли зробити внесок у розвиток свого континенту”, – заявив мільярдер.

Теги: Білл Гейтс, космічні гонки, малярія, туберкульоз

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