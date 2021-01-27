Білл і Мелінда Гейтс в своєму щорічному листі попередили, що пандемія коронавірусу може призвести до "нерівності імунітету" - величезного розриву між багатими людьми, які мають легкий доступ до COVID-вакцин, і всіма іншими.

Лист опубліковано у блозі мільярдера.

За словами Гейтсів, до тих пір, поки в світі не вакцинуються великі верстви населення, взяти під контроль пандемію буде неможливо.

“З самого початку пандемії ми закликали багаті країни пам’ятати, що COVID-19 – всюди і являє собою загрозу для всіх”, – йдеться в листі.

Білл Гейтс і його дружина вважають, що поки вакцини не дійдуть до всіх, будуть з’являтися нові кластери хвороб.

“Ці кластери будуть рости і поширюватися. Школи та офіси знову закриються. Нерівність буде рости. Все залежить від того, чи збереться світ разом і чи будуть гарантії, що вакцини, розроблені в 2020 році, врятують якомога більше життів у 2021 році”, – пишуть вони.

Гейтс також заявив, що світові потрібно витратити мільярди, щоб врятувати трильйони.

Фонд Гейтсів інвестував 1,75 млрд в боротьбу з коронавірусом. Мільярдер вважає, що успіх РНК-вакцини відкриє шлях до величезних досягнень в наступні 5 років в розробці нових вакцин – технологія може допомогти побороти ВІЛ, туберкульоз і малярію.

Він також закликав до створення глобальної системи сповіщення для виявлення спалахів захворювань, як тільки вони трапляються.

“Щоб запобігти повторенню тягот минулого року, до підготовки до пандемії необхідно ставитися так само серйозно, як ми ставимося до загрози війни”, – написав він.