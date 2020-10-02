Білорусь відреагувала на санкції Європейського союзу проти оточення самопроголошеного президента Олександра Лукашенка і ввела свої у відповідь.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ країни.

“Санкції введені як каральний захід по суті за те, що Білорусь не пішла на виконання набору ультимативних вимог, задовольняти які не стала б жодна поважаюча себе суверенна держава. В першу чергу серед членів ЄС”, – йдеться в заяві.

Зазначається, що в зв’язку з прийнятими ЄС візовими санкціями щодо низки білоруських посадових осіб білоруською стороною у відповідь з сьогоднішнього дня вводиться в дію свій список санкцій.

При цьому, “у відповідності зі сформованою цивілізованою дипломатичною практикою” Білорусь не буде публікувати свій список санкцій.

Також в МЗС Білорусі заявили, що в разі розкрутки “санкційного маховика” з боку ЄС може постати питання доцільності збереження дипломатичних відносин.

“Замість того, щоб обіцяти білорусам “золоті гори в наступному житті”, закликаємо Європейський союз тут і зараз подвоїти спільні зусилля по боротьбі зі спільними викликами, такими як нелегальна міграція, міжнародна злочинність і тероризм, пандемія інфекційних захворювань і їх соціально-економічні наслідки, які Європі і світу ще належить повною мірою відчути. Замість вибудовування нових візових зборів закликаємо Європейський союз відкрити кордони для всіх білорусів, а не тільки для “сепарованих” вами”, – додали в МЗС.