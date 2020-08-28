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Білоруси в'їжджатимуть до України на умовах преференційного режиму – МЗС

Громадяни Білорусі користуватимуться преференційним режимом під час в'їзду в Україну, попри закриття кордонів.

П’ятниця, 28 серпня 2020, 15:21

Про це сьогодні на брифінгу заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

“Громадяни Білорусі, які прагнутимуть в’їхати на територію України, намагаючись уникнути тієї кризи, яка розгортається в сусідній, дружній нам країні, користуватимуться преференційним режимом, і Державна прикордонна служба розглядатиме їхні запити та надаватиме дозволи на в’їзд”, – сказав він.

ДОВІДКА. Преференційний режим – особливий пільговий режим здійснення зовнішньоекономічних зв’язків, економічного співробітництва, що надається однією державою іншій без поширення на треті країни.

  • Раніше повідомлялось, що з 28 серпня до 28 вересня іноземні громадяни не мають права на в’їзд в Україну. Але є ряд винятків.
Теги: Білорусь, Дмитро Кулеба, МЗС

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