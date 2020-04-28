Більше 300 українців не можуть повернутися з Об'єднаних Арабських Еміратів, через те що міністр інфраструктури України Владислав Криклій не дає дозвіл на переліт

Про це повідомив народний депутат України попереднього скликання Леонід Ємець.

За його словами, міністерство Інфраструктури відмовило вже двом літакам на яких мали повернутись в Україну більше 300 наших громадян. Це рейс FlyDubai з Дубаі 25 квітня та AirArabia з Шарджа рейс який мав полетіти сьогодні, 28 квітня.

Зазначається, що пасажири – не туристи, а заробітчани (будівельники і т.д.), які через пандемію втратили місце працевлаштування і не можуть залишитися в ОАЕ через високі ціни на житло та харчування.

“Всі ці люди, через Українське посольство знайшли літаки, повністю оплатили рейс в одну сторону і підписали згоду на добровільну обсервацію. Всі проплатили проживання в санаторії “Жовтень” під Конча-заспою. Погодились і домовились про супроводження поліції до місця обсервації”, – повідомив нардеп.

Він також зазначив, що всі ці люди розраховують на ст.33 Конституції України, де сказано “Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну”.

“В будь-який час! Всі ці люди не можуть із Дубаї і Еміратів дійти пішки або доїхати машиною, у них є один шлях — літаком. І єдине що їх не пускає додому, це відмова міністра Криклія дати їм дозвіл на переліт. Причому FlyDubai такий дозвіл спочатку дали, а потім в день вильоту! — забрали. З AirArabia та ж історія, тягнули до останнього. Жодного пояснення, чому така позиція міністерства нікому не надано. Офіційно. Не офіційно, ходять слухи що таким чином закривають дірки в бюджеті приватних українських авіакомпаній”, – резюмував Ємець.