Про це повідомив народний депутат України попереднього скликання Леонід Ємець.
За його словами, міністерство Інфраструктури відмовило вже двом літакам на яких мали повернутись в Україну більше 300 наших громадян. Це рейс FlyDubai з Дубаі 25 квітня та AirArabia з Шарджа рейс який мав полетіти сьогодні, 28 квітня.
Зазначається, що пасажири – не туристи, а заробітчани (будівельники і т.д.), які через пандемію втратили місце працевлаштування і не можуть залишитися в ОАЕ через високі ціни на житло та харчування.
“Всі ці люди, через Українське посольство знайшли літаки, повністю оплатили рейс в одну сторону і підписали згоду на добровільну обсервацію. Всі проплатили проживання в санаторії “Жовтень” під Конча-заспою. Погодились і домовились про супроводження поліції до місця обсервації”, – повідомив нардеп.
Він також зазначив, що всі ці люди розраховують на ст.33 Конституції України, де сказано “Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну”.
“В будь-який час! Всі ці люди не можуть із Дубаї і Еміратів дійти пішки або доїхати машиною, у них є один шлях — літаком. І єдине що їх не пускає додому, це відмова міністра Криклія дати їм дозвіл на переліт. Причому FlyDubai такий дозвіл спочатку дали, а потім в день вильоту! — забрали. З AirArabia та ж історія, тягнули до останнього. Жодного пояснення, чому така позиція міністерства нікому не надано. Офіційно. Не офіційно, ходять слухи що таким чином закривають дірки в бюджеті приватних українських авіакомпаній”, – резюмував Ємець.
- Раніше Кабінет Міністрів анонсував відновлення ряду спеціальних рейсів з 26 міст світу для евакуації громадян України з-за пандемії коронавірусу.