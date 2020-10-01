Більш ніж половина українців вважають Росію агресором, який загрожує існуванню України як держави.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного центром “Соціс” (SOCIS) у вересні.

Так, респондентів попросили обрати одне з тверджень, яке б відбивало їхнє ставлення до Росії.

У результаті 54,6% опитаних заявили, що вважають РФ агресором, який загрожує існуванню України як держави, від якого необхідно захищатися і не підтримувати жодних стосунків.

Ще 26,1% респондентів обрали варіант: “Росія – звичайна сусідська держава, з якою необхідно підтримувати добросусідські відносини, як і з рештою країн”.

А 8,1% респондентів погодилися з твердженням, що “Росія – дружня та братня для нас країна, з якою необхідно розвивати теплі та дружні стосунки”.

Під час опитування 9,6% респондентів відмовилися відповісти на це запитання соціологів.

Терміни проведення дослідження: 18 – 28 вересня 2020 року. Метод збору первинної соціологічної інформації – телефонне опитування (САТІ) з використанням планшетів.

Опитування проводилося по всій території України (у всіх областях і в Києві), крім АР Крим і непідконтрольної українській владі частини Донецької і Луганської областей. Всього було опитано 2000 респондентів у віці старше 18 років. Статистична похибка дослідження (довірчий інтервал) складає +/- 2,2%; Середня тривалість одного інтерв’ю склала 9 хвилин.