Майже через майже вісім місяців після початку вторгнення російських військ в Україну громадяни провідних країн Заходу виступають переважно проти поступок росіянам, які б нібито мали сприяти припиненню бойових дій.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на опитування Кембридзького університету й агенції YouGov, що здійснили у 25 країнах світу.

Опитування провели з 24 серпня по 22 вересня. За його результатами, з 13 західних або англомовних країн – Франції, Німеччини, Швеції, Данії, Іспанії, Італії, Греції, Угорщини, Польщі, Великобританії, США, Австралії й Канади – 10, окрім Греції, Угорщини та Італії, підтримують збереження санкцій проти РФ.

Зауважимо, що підтримка санкцій коливалася від мінімальних 57% або 58% у Франції та Німеччині, 60%, 62% і 65% у Канаді, США та Польщі, до максимальних понад 70% у Великій Британії, Швеції та Данії.

Також значна кількість респондентів цих країн – 62% у Польщі, 57% у Швеції, 50% у Великій Британії, 40-50% у Франції, Німеччині, Іспанії та США – вважають, що чинні санкції є “недостатньо жорсткими” і їх слід посилити.

Водночас 66% у Данії та 63% у Великій Британії підтримували санкції, навіть якщо їхні витрати на життя дещо зростуть.

Більшість респондентів не підтримали можливий компроміс із Кремлем щодо того, як може завершитися війна в Україні.

У такий спосіб, лише 13% респондентів у Франції, до прикладу, підтримали визнання російського суверенітету над Кримом

У Німеччині відповідні показники становили 20% і 17%, у Швеції – 13% і 10%, в Іспанії – 18% і 16%, Польщі – 12% і 11%, Великій Британії – 10% і 6%, а США – 15% і 13%.

Додамо, що в Італії, Греції та Угорщині 22%, 23% та 31% опитаних відповідно вважають, що НАТО “забагато” робить для України.

У Греції та Угорщині 37% і 32% підтримують збереження санкцій проти РФ, і п’ята частина грецьких та угорських респондентів підтримала надання НАТО важкого озброєння Україні. В цих країнах були значно більш схильні до поступок РФ.