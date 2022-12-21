У Білому домі офіційно підтвердили, що до нового пакета військової допомоги Україні увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Білого дому.

У пресслужбі опублікували анонс візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.

У ньому зазначено, що під час зустрічі Зеленського з президентом США Джо Байденом останній оголосить про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму майже 2 млрд доларів.

“Він міститиме дуже важливу нову здатність: ракетну батарею Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України. Ми навчатимемо українських військових, як керувати батареєю ракет Patriot у третій країні. Це займе деякий час, але українські війська повернуться до своєї країни, щоб керувати цією батареєю”,- мовиться в анонсі.

Також зазначається, що США продовжать надавати системи ППО NASAMS, HAWK, Stinger та обладнання для боротьби з БПЛА.

“Під час цього візиту ми також матимемо можливість разом із Конгресом відзначити роботу над ухваленням значного пакета додаткового фінансування для України на 2023 рік. І ми очікуємо двопартійного пакета фінансування України на суму понад 40 мільярдів доларів”, – зазначається в анонсі.