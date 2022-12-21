Президент України Володимир Зеленський офіційно повідомив про свій візит до Сполучених Штатів. Це буде його перший закордонний візит з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це Зеленський повідомив у своєму Twitter-акаунті.

У своєму дописі український президент зазначив, що вирушив до США “задля зміцнення стійкості й обороноздатності України”.

Зеленський анонсував зустріч з президентом США Джо Байденом, де буде обговорено співпрацю між країнами, та свій виступ у Конгресі Сполучених Штатів.

Окрім цього він додав, що у США його чекає низка двосторонніх зустрічей.

Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності 🇺🇦. Зокрема, із @POTUS обговоримо співпрацю 🇺🇦 та 🇺🇸. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022

Варто зауважити, що візит до США стане першим закордонним візитом Зеленського від 24 лютого 2022 року – дня, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

У Білому домі, анонсуючи візит українського президента, зауважили, що Байден і Зеленський обговорили ймовірність цієї зустрічі під час телефонної розмови 11 грудня. 14 грудня Білий дім надіслав Зеленському офіційне запрошення у США.

“І при цьому вказав, що ми хочемо прийняти його для програми тут, у Білому домі, яка включала б розширену зустріч з президентом Байденом, зустріч з ключовими членами команди президента Байдена з національної безпеки та кабінету, можливість виступити перед ЗМІ, а потім можливість піднятися на Капітолійський пагорб, щоб провести спільне засідання Конгресу”, – мовиться в анонсі.

В Україні запрошення Білого дому офіційно прийняли 16 грудня. Остаточно візит було затверджено 18 грудня.

“Невдовзі ми поділимося детальнішою інформацією щодо розкладу. Але знову ж таки, короткий огляд: президент Байден спочатку прийме президента Зеленського в Білому домі для двосторонніх зустрічей. Буде пресконференція та можливість виступити перед представниками громадськості. А потім буде виступ президента Зеленського на спільній сесії Конгресу, який продемонструє потужну двопартійну підтримку України. І тоді президент Зеленський, пробувши в США декілька годин, повернеться до свого народу в Україні”, – зазначили у Білому домі.

Також повідомляється, що під час зустрічі Байден матиме можливість із президентом Зеленським провести глибоку стратегічну дискусію про майбутній шлях на полі бою; про можливості та навчання, які США та союзники продовжуватимуть надавати Україні; про санкції та експортний контроль, які США запровадили та продовжать посилювати; і про допомогу в економічному та енергетичному секторах, а також про гуманітарну допомогу, яку США надають, щоб покращити життя народу України.

Також у Білому дому наголосили, що під час зустрічі Байден не змушуватиме Зеленського до перемовин з Росією, а навпаки – працюватиме разом з Конгресом для того, аби забезпечити Україні якомога сильнішу позицію на полі бою протягом цієї зими.

Першими про візит Зеленського до США повідомило CNN 20 грудня. У ЗМІ зауважили, що 21 грудня Байден проведе зустріч з Зеленським у Білому домі. Неоголошений візит збігається з наміром адміністрації Байдена направити для України новий пакет оборонної допомоги, який включатиме системи ППО Patriot.

Згодом спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі закликала усіх конгресменів бути фізично присутніми на сесії.

“Будь ласка, будьте присутні для дуже особливого акценту на демократії в середу ввечері”, – попросила спікерка Палати представників США.