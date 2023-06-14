Джерело: Yahoo news

Інфлюенсерку запросили до Білого дому на святкування Місяця прайду, присвяченого ЛГБТКІ+ родинам. В понеділок Монтойя поділилася в TikTok святкуванням на газоні біля Білого дому, де вона зустріла президента США Джо Байдена і першу леді Джилл Байден, а також позувала для селфі, зробленого президентом.

“Я мала честь бути присутньою на прайді Білого дому, найбільшому в історії прайді, де вперше майорів наш прапор. Це транс-радість. Ми тут, у Білому домі, без жодних вибачень”, – написала активістка у підписі під відео.

Пізніше Монтойя позувала топлес із двома іншими людьми. Білий дім розкритикував такі дії інфлюенсерки як “невідповідні та неповажні”.

“У мене не було жодного наміру намагатися бути вульгарною або будь-яким чином нецензурною. Я повністю підтримую цей рух і оголення грудей. Мої друзі-трансгендери демонстрували шрами від операцій на верхній частині тіла і насолоджувалися цим, і я захотіла приєднатися до них”, – пояснила свій вчинок модель.