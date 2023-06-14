Джерело: Yahoo news
Інфлюенсерку запросили до Білого дому на святкування Місяця прайду, присвяченого ЛГБТКІ+ родинам. В понеділок Монтойя поділилася в TikTok святкуванням на газоні біля Білого дому, де вона зустріла президента США Джо Байдена і першу леді Джилл Байден, а також позувала для селфі, зробленого президентом.
“Я мала честь бути присутньою на прайді Білого дому, найбільшому в історії прайді, де вперше майорів наш прапор. Це транс-радість. Ми тут, у Білому домі, без жодних вибачень”, – написала активістка у підписі під відео.
Пізніше Монтойя позувала топлес із двома іншими людьми. Білий дім розкритикував такі дії інфлюенсерки як “невідповідні та неповажні”.
“У мене не було жодного наміру намагатися бути вульгарною або будь-яким чином нецензурною. Я повністю підтримую цей рух і оголення грудей. Мої друзі-трансгендери демонстрували шрами від операцій на верхній частині тіла і насолоджувалися цим, і я захотіла приєднатися до них”, – пояснила свій вчинок модель.
- У столиці Білорусі місті Мінськ декілька днів тому напали на дівчину-трансгендера, яка гуляла містом із рюкзаком, прикрашеним прапорцями України та ЛГБТ+. Після цього вона перестала виходити на зв’язок і не з’являлася вдома. З’ясувалося, що її засудили на 15 діб позбавлення волі за “поширення екстремістських матеріалів”.